13:31 | 8.05.2020
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Фото із самоізоляції: тернополяни вдома повторюють образи з відомих картин

Irena 0 Views Прокоментуй!

Нещодавно у соцмережах з’явився челендж, який закликає людей у самоізоляції фотографуватися в образах відомих картин, а результати публікувати у Instagram чи Facebook з хештегом #tussenkunstenquarantaine.

Кілька косплейних фото у Instagram опублікувала тернополянка Інеса Голояд під ніком @inesa_happy. Вона з чоловіком Богданом Криком створили фоторепродукції на маловідому картину Тараса Шевченка “Портрет дівчини з собакою”. Далеко не всі шедеври можна повторити буквально, доводиться проявляти креатив. Наприклад, Інеса на фото — з котом і в сукні, яку вдягала на випускний.

Також подружжя спародіювало картину Поля Сезанна “Гравці в карти”.

“Американська готика Гранта Вуда — одна з найбільш впізнаваних у світі картин і одна з моїх улюблених”, – пише про ще одну фоторепродукцію зі своєю участю Інеса. 

Зразком для першої фоторепродукції тернополян була відома картина Яна Вермера “Дівчина з перловою сережкою”.

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