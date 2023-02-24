19:45 | 24.02.2023
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Пацієнтів, які скаржилися на погіршення зору після введення медпрепарату, прооперували на Тернопільщині

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22 пацієнтів з Чортківської лікарні, які скаржилися на погіршення зору після введення медпрепарату, прооперували в Тернопільській обласній клінічній лікарні. Про це повідомив генеральний директор медзакладу Василь Бліхар.

“В офтальмологічному відділенні районної лікарні вони отримували курс лікування з приводу захворювань сітківки. Отримували препарат, який вводиться в операційних умовах в око. Виникли ускладнення, з цим ускладненням пацієнти були госпіталізовані до нас в офтальмологічне відділення. Протягом доби вони були всі прооперовані, надана максимально уся можлива допомога і вони зараз доліковуються в районній лікарні, тобто там, звідки вони до нас поступили”, – розповів Василь Бліхар.

За його словами, ускладнення серйозні.

“Ми забрали ту запальну тканину з ока, це внутрішньо очна операція, дуже складна операція, хірурги оперували всю ніч, 27 операцій було зроблено 22 пацієнтам”.

На Тернопільщині прооперували пацієнтів, які скаржилися на погіршення зору
Василь Бліхар. Суспільне Тернопіль

Назву препарату Василь Бліхар не називає, але каже, він є в протоколі лікування захворювань сітківки ока.

“Він широко застосовується в світі і в Україні, ми використовуємо інші препарати, але в районній лікарні спеціалісти використовували цей препарат. Препарат серйозний, він має побічну дію і виникла така ситуація. З чим вона пов’язана – зараз іде розслідування і медичної служби, і спеціальної служби. Будемо розуміти, звідки виникли такі ускладнення, тоді зможемо коментувати”.

Ми телефонували до директора Чортківської лікарні Ростислава Шульського, він повідомив, що поки тривають слідчі дії – коментувати ситуацію не буде.

Пацієнтів, які скаржилися на погіршення зору після введення медпрепарату, прооперували на Тернопільщині
Чортківська лікарня. Суспільне Тернопіль

За словами речника Нацполіції Сергія Крети, цей факт слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 140 Кримінального кодексу. Це неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником. За це можуть ув’язнити на термін до 3 років.

Правоохоронці вилучили та направили на експертизу препарат, який вводили пацієнтам.

Ми також намагаємося отримати коментар у Держслужби з лікарських препаратів і зв’язатися з пацієнтами.

Суспільне

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