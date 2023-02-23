“Він ще не повернувся”: Володимир Шматько про колегу, який їздив за кордон у складі делегації

Працівник Чортківської міської ради Олександр Шликов, який їздив за кордон у складі офійної делегації, досі не повернувся в Україну. Про це Суспільному повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько.

“Мені неприємна ця ситуація, вона насправді дуже образлива, бо це людина, яка була шість років зі мною. Вона просто зрадила, в якійсь мірі. Він просто каже, він вибрав сім’ю, а не порядність, я це називаю так, бо користуючись нагодою, їхав з делегацією офіційно в Швецію, в Латвію. До речі, отримавши бус, ми його з Латвії пригнали, він ним їхав і з нього в Варшаві вийшов. Вибравши сім’ю він сказав, що їде їх відвідати, що він повернеться. Зараз він ще не повернувся. Цей скандал мені дуже неприємний, він дуже репутаційно б’є по Чорткову і по нашій праці, яку ми створювали багато років”, – розповів Володимир Шматько.

За його словами, зараз цією справою займається поліція.

“Я вірю, що він повернеться. Можливо, він переосмислить. Я ніколи не займався ніякими дурницями, але фізично його привезти просто не міг. Людина просто встала, вийшла й сказала: “Я їду до сім’ї”. Хай слідство встановлює всі обставини. Я тут відкритий, я записав відеозвернення”.

Також міський голова Чорткова каже, що з Олександром Шликовим підтримує спілкування.

“Ми переписуємося постійно, у нього там свої аргументи, що йому треба було бути з сім’єю, щоб сім’я не розпалася, бо дружина з дітьми виїхала раніше. Він хоче повернутися. Він не знає, як цей скандал відобразиться на ньому. Він розуміє, що він підставив мене, Чортків. Я думаю, що все мало б влягтися, що в нього ще є час, щоб повернутися, щоб не було ніяких кримінальних переслідувань ні в кого”.

Нагадаємо, делегація Чортківської міської ради перебувала з офіційною делегацією за кордоном. По її завершенні, не всі члени делегації повернулися з-за кордону.