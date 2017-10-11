Педагог з Гусятина був дуже близько до ТОП-20 в світовому конкурсі учителів, які зробили видатний внесок у професію

Вчитель географії та економіки ЗОШ І-ІІІ ступенів смт Гусятин Ковальчук Михайло Андрійович взяв участь у конкурсі для вчителів “GLOBAL TEACHER PRIZE 2017”. Це світовий конкурс учителів, які зробили видатний внесок у професію. Премію засновано, щоб підкреслити важливість педагогів і той факт, що в усьому світі їх зусилля варті того, аби бути визнаними на найвищому рівні. Премію ще називають Нобелівською премією для вчителів.

Михайло Андрійович був дуже близько до двадцятки найкращих вчителів, його запросили в Київ на церемонію нагородження.

Премію в Україні започаткувала громадська спілка “Освіторія” навесні 2017 року. За півроку організатори отримали 632 заявки та 2500 номінацій з усіх куточків України.

Враження від цієї урочистої події Ковальчука Михайла Андрійовича з Гусятина: «Як учасник цього конкурсу, що був дуже близько до ТОП-20, я був запрошений на церемонію нагородження найкращого вчителя України. Не міг пропустити таку подію, отож, хочу поділитись своїми найбільш яскравими враженнями. Паул Пшенічка, переможець конкурсу Global Teacher Prize Ukraine 2017, розповів мені, як правильно шукати південь у лісі – треба йти доти, поки не ростимуть пальми. Спілкуючись з найкращим учнем України Павлом Роналдо дізнався, що він розробив прототип робота та має перемоги у Малій академії наук України. Любила географію у школі і Наталя Мосейчук – телеведуча, куратор проекту. Призналась, що їй часто доводилось заучувати назви різноманітних кам’яно- і залізнорудних басейнів. Вчителі з ТОП-20 поділились секретами свого успіху: багато працювати над собою, бути позитивним, не боятися експериментувати та одержувати задоволення від роботи”.

Фото і текст – за матеріалами сайту школи.