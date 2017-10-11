З Бережан другий тиждень не вивозять сміття

Сміття з вулиць міста Бережани на Тернопільщині не вивозять вже другий тиждень. Про це Першому інтернет-телебаченню «МедіаТОР» розповіли місцеві жителі. Кажуть, таке бувало і раніше, але зараз ситуація критична. Сміттєві баки заповнені вщент, решта відходів насипом викидають навколо. Сміття розносять по вулицях собаки, харчі гниють, а сморід чути навколо.

У міськраді пояснюють: сміття вивозити мають чим, але нікуди. Курянівське сміттєзвалище, на яке раніше возили тверді побутові відходи з Бережан, перекрили мешканці прилеглого до полігону села Павлів. Рішення про припинення роботи сміттєзвалища з 1 вересня цього року прийняли на сесії Курянівської сільської ради, якій підпорядкований Павлів.

Люди вимагають рекультивації несанкціонованого сміттєзвалища та матеріальної компенсації за шкоду, яку завдає їм сусідство з полігоном. Наразі обидві сторони обговорюють умови угоди, яка дозволить продовжити співпрацю. Попри те, сміттєвози продовжують потайки вивозити бережанське сміття в урочище, скаржаться селяни і погрожують: якщо їх обмануть, сміттєзвалище закриють назавжди.