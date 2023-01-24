Пенсіонер погрожував патрульним зброєю: чому Тернопільський суд пом’якшив обвинуваченому покарання

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника обвинуваченого Володимира Н. на вирок Тернопільського міськрайонного суду від 10 жовтня 2022 року.

Як встановлено судом першої інстанції, 14 жовтня 2021 року, приблизно о 21-ій год. 36 хв. на службовий планшет екіпажу патрульної поліції м. Тернопіль надійшло повідомлення від жительки с. Петриків Тернопільського району, що її чоловік Володимир Н. намагався побити її та дочку.

Прибувши за вказаною адресою, старший лейтенант поліції Віталій Ш., капрал поліції Назарій Д. і сержант поліції Сергій Н. зустрілись із заявницею, яка розповіла, що чоловік перебуває у стані алкогольного сп’яніння та заховався у гаражі. Коли патрульні зайшли до гаража, їм назустріч, тримаючи в руках мисливську двоствольну гладкоствольну рушницю та патронташ із набоями до неї, вийшов обвинувачений. Володимир Н. поводився агресивно та погрожував почати стрілятиме по ним. Зваживши на поведінку чоловіка, патрульні застосували до нього фізичну силу і вдягнути кайданки. Та, навіть лежачи на землі, Володимир Н. продовжував погрожувати працівникам поліції.

Вироком Тернопільського міськрайонного суду від 10 жовтня 2022 року Володимира Н. визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 345 КК України (погроза вбивством, насильством щодо працівника правоохоронного органу у зв‘язку з виконанням цим працівником службових обов‘язків) та призначено покарання у вигляді 6 місяців арешту.

До відома: санкція ч.1 ст. 345 КК України передбачає покарання у виді:

– виправних робіт строком до 2-ох років;

– арешту – до 6 місяців;

– або до 3-ох років обмеження чи позбавлення волі.

Не погодившись із судовим рішенням, захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу та просив даний вирок скасувати у зв’язку з істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону. Однак у судовому засіданні обвинувачений змінив свої апеляційні вимоги та просив застосувати до нього ст. 69 КК України і призначити покарання нижче від найнижчої межі. Мотивуючи свою вимогу, зазначив, що повністю визнав свою вину, щиро розкаявся у вчиненому і зобов’язувався надалі поводитися бездоганно.

У судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду, колегія суддів, детально проаналізувавши матеріали кримінального провадження в межах поданої апеляційної скарги, прийшла до висновку щодо можливості застосувати до 66-річного пенсіонера положень ст. 69 КК України та призначення йому покарання без позбавлення волі, а нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ч. 1 ст. 345 КК України.

Так, колегія суддів врахувала, що Володимир Н. позитивно охарактеризовано за місцем проживання, скарг від сусідів не надходило, алкоголем не зловживав, мав міцні соціальні зв’язки, до адміністративної та кримінальної відповідальності раніше не притягувався. Брав активну участь у громадському житті села, зокрема щорічно організовував турніри з футболу та міні футболу. А також його стан здоров’я і те, що є особою похилого віку, пенсіонер.

Разом із тим, відповідно до ст. 12 КК України, вчинене ним кримінальне правопорушення за ступенем тяжкості належить до нетяжких злочинів. Володимир Н. повністю визнав свою винуватість, щиро розкаявся. Вказані обставини в їх сукупності та співвідношенні істотно знижувало ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення і дозволяло застосувати до Володимира Н. положення ст. 69 КК України та призначити йому покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч. 1 ст. 345 КК України, а саме у виді штрафу.

З огляду на наведене, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу захисника обвинуваченого Володимира Н. задовольнила. Вирок Тернопільського міськрайонного суду від 10 жовтня 2022 року змінила та призначила Володимиру Н. покарання у виді штрафу в розмірі 1 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 тис. грн. В решті вирок суду залишено без змін.