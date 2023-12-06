Пенсіонерка з Тернополя попала на кримінал

Пенсіонерка з Тернополя відповідатиме перед законом за розрахунок у крамницях чужою банківською карткою.

Жінка знайшла загублену банківську картку і вирішила спробувати розрахуватися нею в крамниці. Коли за товар було сплачено, пенсіонерка не зупинилася на одній покупці.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру. Жінка повідомила, що втратила банківську картку, але помітила це згодом, коли їй на телефон почали надходити повідомлення про розрахунок картою в магазинах.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку райуправління поліції встановили, що майже тиждень карткою заявниці користувалася жителька обласного центру, 1951 року народження. За цей час пенсіонерка встигла витратити понад п’ять з половиною тисяч чужих гривень.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.