На Тернопільщині в пожежі постраждала жінка

5 грудня в с. Криве Скалатської ТГ Тернопільського району ліквідовано пожежу приватної господарської будівлі. Врятовано дві житлові та одну господарську будівлі. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, одяг, меблі, стіни на загальній площі 60 м.кв. На пожежі травмувалась власниця помешкання. Була врятована місцевими мешканцями та з діагнозом «Отруєння продуктами горіння» госпіталізована у місцеву району лікарню.

З початку року внаслідок пожеж травмувалося 35 людей. Рятувальники наголошують на дотриманні правил безпеки у побуті.