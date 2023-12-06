У центрі Тернополя штрафували водіїв, які не правильно припаркувалися

Учора, патрульні отримали повідомлення, що на бульварі Тараса Шевченка припарковані автомобілі перешкоджають проїзду водієві автобуса, що здійснює пасажирські перевезення.

Поліцейські прибули на місце події та виявили ряд автомобілів, які припарковані з порушенням ПДР. Інспектори встановили керманичів цих авто, провели з кожним водієм профілактичну бесіду та винесли постанови за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил стоянки) КУпАП.

❗️Через велику кількість транспорту іноді складно знайти місце для паркування автомобіля, однак це не привід здійснювати стоянку з порушенням ПДР. Це бевідповідальність та неповага до інших учасників дорожнього руху. Також залишена автівка може перешкоджати проїзду спеціальних транспортних засобів, для яких важлива кожна секунда.

Будьте відповідальними та взаємоввічливими з іншими учасниками дорожнього руху. Паркуйтеся правильно☝️