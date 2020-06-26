Відсьогодні через Тернопіль розпочали курсувати потяги

З 26 червня відновлюють роботу чотири потяги з Києва та Одеси до Львова. Знову курсують потяги – №743/744 “Дарниця, Київ – Львів” (Інтерсіті), №715/716 “Київ-Львів” (Інтерсіті) та №91/92 “Київ-Львів” та №12/11 “Львів-Одеса”.

“Нарешті додаємо до списку поїздів львівський напрямок. Від 26 червня відновлюємо рейси Інтерсіті+ та нічних поїздів до Львова. Купити квитки можна було купити вже 25 черня після 11-ї години. З 26 червня поновлюємо і приміський рух Львівщини. Перелік 18 електричок дивіться на сайті регіональної філії. Щодо ситуації на Прикарпатті – на даний момент через погодні умови Укрзалізниця припиняє курсування 4 приміських поїздів сьогодні, і ще трьох завтра”, – повідомив в.о. голови правліня ПАТ “Укрзаліниця” Іван Юрик.

Поїзди курсуватимуть і через залізничну станцію “Тернопіль”. Поки невідомо, які з них будуть зупинятися, і в які години. У довідці залізничного вокзалу повідомили, що зараз у них немає у продажі квитків на поїзд “Львів-Одеса” з Тернополя, хоча зі Львова на цей потяг у продажі на 26 червня квитки вже були.

Є квитки на потяг інтерсіті “Київ – Львів” на 26 червня з Києва до Тернополя. Потяг відправився з Києва о 6.50 ранку, а прибуває о 12.12 годині у Тернопіль 26 червня. Також з липня через Тернопіль розпочне курсувати потяг – “Ужгород Київ”, – повідомляє Файне.