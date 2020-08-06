10:00 | 6.08.2020
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У Чорткові вандали знищили зупинку громадського транспорту

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У ніч з 5 на 6 серпня на вулиці Степана Бандери, навпроти Чортківського АТП, вандали вкотре понищили комунальне майно. Цього разу – практично повністю зламана зупинка громадського транспорту.

На місці події вже працюють правоохоронці. На щастя, зазначена ділянка потрапляє у поле зору камери відеоспостереження одного з підприємців міста, тож пошуки зловмисників вже розпочато.

Якщо ж ви стали очевидцем події чи знаєте, хто може мати до цього відношення, будь ласка, повідомляйте або приватно у повідомленнях Чортківській міській раді, або ж телефонуйте до муніципальної варти – 098 125 34 02 (Андрій Стеліга).

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