У Чорткові вандали знищили зупинку громадського транспорту

У ніч з 5 на 6 серпня на вулиці Степана Бандери, навпроти Чортківського АТП, вандали вкотре понищили комунальне майно. Цього разу – практично повністю зламана зупинка громадського транспорту.

На місці події вже працюють правоохоронці. На щастя, зазначена ділянка потрапляє у поле зору камери відеоспостереження одного з підприємців міста, тож пошуки зловмисників вже розпочато.

Якщо ж ви стали очевидцем події чи знаєте, хто може мати до цього відношення, будь ласка, повідомляйте або приватно у повідомленнях Чортківській міській раді, або ж телефонуйте до муніципальної варти – 098 125 34 02 (Андрій Стеліга).