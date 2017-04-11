Вночі Тернополем самотньо блукав пенсіонер

Пенсіонера, який самотньо блукав вулицею, патрульні поліцейські помітили близько 3-ї години ночі, 10 квітня.

Інспектори підійшли до нього, щоб з’ясувати, що він тут робить і чи раптом не потрібна допомога. Однак літній чоловік не зміг пояснити хто він і куди прямує. Вочевидь у нього були проблеми з пам’яттю. Окрім того, почав скаржитися на погане самопочуття. Патрульні викликали карету швидкої.

Допоки лікарі надавали громадянину медичну допомогу, інспекторам вдалося встановити його особу і адресу, де він мешкає. Після того, відвезли його додому, на вулицю Паркову, та передали дружині.