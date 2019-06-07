Новини Тернополя 

Перекладач з арабської мови: син нардепа з Тернопільщини отримав у Києві диплом магістра

Irena 0 View Прокоментуй!
Ð¡Ð²ÑÑÐ»Ð¸Ð½Ð° Ð²ÑÐ´ Ð Ð¾Ð¼Ð°Ð½ ÐÐ°ÑÑÐ°Ð²Ð½Ð¸Ð¹.
Щасливі батьки поділилися сьогодні радісною подією у соцмережах.

Молодший син народного депутата з Тернопільщини Романа Заставного Андрій сьогодні отримав диплом магістра Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Андрій Заставний навчався за спеціальністю Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Його професійна кваліфікація – експерт із суспільно-політичних питань країн\регіонів, перекладач з арабської мови.

Цей пристижний виш закінчив і старший син Заставних Петро, він навчався на юридичному факультеті, нині займається ресторанною справою. Заставні-батьки теж із вищою освітою – обоє навчалися у Тернополі. Зокрема, у Романа Заставного дві вищі освітиекономічного напрямку. З 1989 по 1993 рік у фінансово-економічному університеті він вивчав бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності. Через шість років Роман Заставний отримав диплом за спеціальністю “Фінанси і кредит” в Інституті післядипломної освіти при академії народного господарства.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *