Перекладач з арабської мови: син нардепа з Тернопільщини отримав у Києві диплом магістра

Молодший син народного депутата з Тернопільщини Романа Заставного Андрій сьогодні отримав диплом магістра Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Андрій Заставний навчався за спеціальністю Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Його професійна кваліфікація – експерт із суспільно-політичних питань країн\регіонів, перекладач з арабської мови.

Цей пристижний виш закінчив і старший син Заставних Петро, він навчався на юридичному факультеті, нині займається ресторанною справою. Заставні-батьки теж із вищою освітою – обоє навчалися у Тернополі. Зокрема, у Романа Заставного дві вищі освітиекономічного напрямку. З 1989 по 1993 рік у фінансово-економічному університеті він вивчав бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності. Через шість років Роман Заставний отримав диплом за спеціальністю “Фінанси і кредит” в Інституті післядипломної освіти при академії народного господарства.