Працівники Почесного консульства Угорщини у Тернополі висадили красиві дерева

Працівники Почесного консульства Угорщини у м. Тернопіль разом із Благодійним Фондом “Подоляни” висадили кілька красивих дерев біля торгового центру Подоляни – Магнолію Соланжу і Бук Червонолистий.

А ви знали, що за підрахунками вчених, для кожної сучасної людини потрібно не менше ніж 200 дерев на помешкання та меблі, на книги й газети, на сірники, олівці?

Тому потрібно не лише дбати про збереження природи, але й збагачувати її, здійснюючи посадки зелених насаджень, благоустрій населених пунктів та прилеглих до них територій, вважають організатори акції.

Еколог і ландшафтний дизайнер Руслана Доценко зазначила, що «тільки спільними зусиллями і спільною відповідальністю ми зробимо наше рідне місто, а відтак нашу Землю, квітучими і неповторними».