Тернополяни сьогодні вирішать, хто стане народним депутатом від обласного центру

Хто, на Вашу думку, має стати народним депутатом від міста Тернополя (округ №163) на позачергових виборах до Верховної Ради України, що відбудуться 21 липня?

Команда «Сили Людей» Тернополя обрала з-поміж себе шляхом таємного голосування 7 найавторитетніших лідерів.

Доводячи суспільству власну послідовність у побудові української політики нової якості, партія пропонує усім українцям обрати кандидата, який користується найбільшою підтримкою.

Отож, запрошуємо до першого в Тернополі відкритого публічного праймерізу!

Голосування триватиме до 21:00 7 червня (п’ятниця).

P.S. Усі голоси детально аналізуватимуться. Спроби накруток фейковими екаунтами з буд-чийого боку будуть присікатись. Якщо ви помічаєте нечесні голоси за будь-кого з кандидатів – прохання писати про це в коментарях↓

https://www.facebook.com/groups/483654908710388/permalink/611499649259246/