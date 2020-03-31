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Новини Тернополя 

У Підгаєцькому районі на самоізоляції перебуває 277 осіб

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Станом на 13.00 год. 31 березня 2020 року у Підгаєцькому районі не зафіксовано випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє голова районної державної адміністрації Галина Дуда.

 На самоізоляції на сьогоднішній день перебуває 277 чоловік, 63 – знято з обліку. Прохання до рідних контролювати стан здоров’я родичів, неухильно дотримуватись заходів карантину.

  •  Хочу звернути увагу, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020р. №239 дозволено торгівлю кормами, пестицидами, агрохімікатами та насінням підприємцям, які здійснюють свою діяльність за КВЕДом 4776 з обов’язковим дотриманням правил безпеки та відповідних санітарних і протиепідемічних заходів, а також використанням засобів індивідуального захисту, – нагадує очільниця району.

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