У школах на Тернопільщині встановлюють тривожні кнопки

У школах Чортківської громади на Тернопільщині встановлюють тривожні кнопки. Це роблять, щоб у разі виникнення небезпечної ситуації, можна було якнайшвидше викликати поліцію. Про це розповіла начальниця управління освіти, молоді та спорту Людмила Поліщук.

За її словами вартість однієї тривожної кнопки – 8 500 гривень.

“Тривожні кнопки вже встановили у школі №5 та 6, школах села Біла та Росохач. На черзі – Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича, Чортківська №2 та гімназія №3 імені Романа Ільяшенка. У школі №7 тривожну кнопку уже вмонтували у протипожежну систему. Така система безпеки складається із кнопки, яку встановлюють у кабінеті директора або в учительській та додаткових двох пультів, радіус їхньої дії – 100 метрів. До пультів матимуть доступ керівники навчального закладу або завгосп. Після натиснення тривожної кнопки у школі лунатиме сигнал, що сповіщатиме про ймовірну небезпеку. Одразу після натиснення кнопки чи одного із двох пультів, сигнал потрапляє на пульт поліції, а там бачать, де саме вона спрацювала і в котрому із навчальних закладів необхідна допомога. Щоб прибути до школи, правоохоронцям треба до 5 хвилин”, – каже Людмила Поліщук.