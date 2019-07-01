Перестало битися серце колишнього викладача ТНПУ ім. В. Гнатюка

Відійшов у Вічність Хома Григорій Петрович 1942 року народження.

Талановита та багатогранна людина, доктор фізико-математичних наук, професор, мудрий наставник молодого покоління науковців. Опублікував 102 наукові праці, фанат дослідженнь гіперболічних рівнянь.

З 1972 по 1996 роки працював викладачем, доцентом, професором , завідувачем кафедри математичного аналізу фізико-математичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. З 1990 по 1995 роки очолював фізико-математичний факультет. Низький уклін і Вічна пам‘ять! Співчуття чотирьом донькам і їх родинам. Панахида відбудеться 01.07.19 о 19 год. за адресою: м. Тернопіль, вул. Громницького, 2/9 Джерело: сторінка Фізико-математичного факультету ТНПУ ім. В.Гнатюка у Facebook.