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Перестало битися серце колишнього викладача ТНПУ ім. В. Гнатюка

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Ð¡Ð²ÑÑÐ»Ð¸Ð½Ð° Ð²ÑÐ´ Ð¤ÑÐ·Ð¸ÐºÐ¾-Ð¼Ð°ÑÐµÐ¼Ð°ÑÐ¸ÑÐ½Ð¸Ð¹ ÑÐ°ÐºÑÐ»ÑÑÐµÑ Ð¢ÐÐÐ£ ÑÐ¼. Ð.ÐÐ½Ð°ÑÑÐºÐ°.Відійшов у Вічність Хома Григорій Петрович 1942 року народження.
Талановита та багатогранна людина, доктор фізико-математичних наук, професор, мудрий наставник молодого покоління науковців. Опублікував 102 наукові праці, фанат дослідженнь гіперболічних рівнянь.

З 1972 по 1996 роки працював викладачем, доцентом, професором , завідувачем кафедри математичного аналізу фізико-математичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. З 1990 по 1995 роки очолював фізико-математичний факультет.

Низький уклін і Вічна пам‘ять! Співчуття чотирьом донькам і їх родинам.

Панахида відбудеться 01.07.19 о 19 год. за адресою: м. Тернопіль, вул. Громницького, 2/9

Джерело: сторінка Фізико-математичного факультету ТНПУ ім. В.Гнатюка у Facebook.

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