Шляховики ремонтують дороги до Зарваниці

На замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області триває ремонт доріг, які ведуть до Марійського духовного центру у селі Зарваниця.

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області традиційно щороку ліквідовує дефекти дорожнього покриття напередодні Всеукраїнської прощі до святого місця. Цьогоріч вона відбудеться у липні, тому шляховики вже активно проводять роботи.

Ремонти тривають на дорогах державного значення Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка,Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, Тернопіль – Ланівці,Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль та Городище-Зарваниця-Бучач.

Ці автошляхи є пріоритетними для дорожників, адже ними щороку їздять десятки тисяч паломників до Марійського духовного центру у селі Зарваниця.

За минулі вихідні вдалось ліквідувати більше 4 тисяч метрів квадратних пошкоджень дорожнього покриття, за сьогодні ще 1600.

Усувають шляховики недоліки та пошкодження дорожнього покриття за допомогою гарячого асфальтобетону, викоритстовують струменевий метод ремонту та ремонт картами, що дозволяє оптимізувати робочий процес та постелити більшу площу суцільного асфальтного покриття.