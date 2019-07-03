Перевтілення траси М-19: результати роботи дорожників Тернопільщини

Дорога М-19 Доманове-Ковель-Чернівці- Тереблече на Тернопільщині — одна з найбільш навантажених. А ділянка з міста Тернополя до кордону з Рівненщиною — найпопулярніший шлях до столиці. Щоденний потік тисяч транспортних засобів знищив за три десятиліття трасу.

Та у 2016 році довгоочікуване оновлення Кременецького напрямку стартувало.

Здійснити його одним махом не вдалося через обмежені фінансові ресурси шляховиків, та поточний середній ремонт північного відрізка М-19 проводили шматок за шматком з року в рік.

У 2019 році Служба автомобільних доріг у Тернопільській області приступила до оновлення трьох відрізків: біля села Білокриниця, біля повороту на трасу Н-02 та в районі с.Горинка.

Як виглядають зараз ці ділянки дороги після ресайклінгу основи та укладання 2 шарів асфальтобетону можна глянути нижче.

На черзі — нанесення розмітки, планування узбіч та благоустрій.