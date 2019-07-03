Перевтілення траси М-19: результати роботи дорожників Тернопільщини
Дорога М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-
Та у 2016 році довгоочікуване оновлення Кременецького напрямку стартувало.
Здійснити його одним махом не вдалося через обмежені фінансові ресурси шляховиків, та поточний середній ремонт північного відрізка М-19 проводили шматок за шматком з року в рік.
У 2019 році Служба автомобільних доріг у Тернопільській області приступила до оновлення трьох відрізків: біля села Білокриниця, біля повороту на трасу Н-02 та в районі с.Горинка.
Як виглядають зараз ці ділянки дороги після ресайклінгу основи та укладання 2 шарів асфальтобетону можна глянути нижче.
На черзі — нанесення розмітки, планування узбіч та благоустрій.