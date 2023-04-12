Тернопільська влада ненадає всієї інформації щодо преміювання Сергія Надала

Суспільне отримало відповідь на свій письмовий інформаційний запит, який надсилало до Тернопільської міськради щодо преміювання міського голови Сергія Надала.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції склало адміністративний протокол про конфлікт інтересів у мера Тернополя. В НАЗК кажуть, що з 2021 та протягом 2022 року він преміював себе в максимальному розмірі та надавав собі допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань також у максимальних гранично допустимих обсягах. Розмір премій міг досягати 250 % від посадового окладу.

У відповіді Тернопільської міської ради на інформаційний запит Суспільного йдеться, що преміювання Сергію Надалу встановлює Комісія міськради з визначення премії міському голові.

“Розмір преміювання міського голови після введення в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, встановлений йому Комісією Тернопільської міської ради з визначення премії міському голові у березні 2022 року становив 90 %, з квітня по листопад 2022 року – 100 %, а у грудні 2022 року міський голова взагалі не отримував премії”, – йдеться у тексті документа.

Фрагмент документа, 1 сторінка. Фото: Скрін відповіді Тернопільської міськради на інфозапит Суспільного

“Звертаємо увагу, що у 2022 році міський голова мав право згідно з нормами чинного законодавства на отримання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги на оздоровлення, однак він не звертався із заявами про надання цих двох видів матеріальної допомоги взагалі, оскільки вирішив відмовитися від цих виплат у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні. Інформацію про те, що міський голова не отримував у 2022 році матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги на оздоровлення Тернопільською міською радою також було надано на запити НАЗК”, – повідомив у відповіді на інформаційний запит Суспільного заступник міського голови-керуючий справами Іван Хімейчук.

Фрагмент документа, 2 сторінка. Фото: Скрін відповіді Тернопільської міськради на інфозапит Суспільного

В інформаційному запиті Суспільне просило надати інформацію щодо заробітної плати Сергія Надала щомісячно протягом 2021 та 2022 років, включаючи усі надбавки, премії та соціальну допомогу, а також й вказати причини, чому міському голові була потрібна матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Фрагмент інфозапиту Суспільного. Фото: Скрін інформаційного запиту Суспільного до Тернопільської міськради

Відповіді про щомісячну заробітну плату, включаючи усі надбавки, премії та соціальну допомогу щомісячно впродовж 2021 року в Тернопільській міській раді Суспільному не надали.

Нагадаємо, міський голова Тернополя Сергій Надал, коментуючи докази НАЗК про конфлік інтересів і преміювання до 250 % від посадового окладу повідомив, що правомірність протоколу НАЗК встановлюватиме суд.