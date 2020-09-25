12:07 | 25.09.2020
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Під Тернополем 10-річний хлопчик потрапив під колеса автомобіля

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 24 вересня в с. Байківці Тернопільського району. Близько 19.30 годин, водій автомобіля «Subaru» скоїв наїзд на пішохода, місцевого жителя.

Внаслідок ДТП 10-річний хлопчик, з ушкодженнями середнього ступеня важкості, був госпіталізований в Тернопільську обласну дитячу лікарню.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, водій автомобіля SUBARU TRIBECA зачепив дитину. Хлопчик йшов узбіччям разом з друзями, але в якийсь момент вибіг на дорогу із-за зустрічного автомобіля. Попередньо в дитини легкі тілесні ушкодження.

Водій на момент автопригоди був тверезий. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 ККУ.

 

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