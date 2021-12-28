20:15 | 28.12.2021
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У Чорткові масштабна пожежа

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28 грудня о 18:33 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу складського приміщення в місті Чортків на вулиці Білецька. До місця події направлено чергові відділення 6 державної пожежно-рятувальної частини, 22 державного пожежно-рятувального поста та автодрабину.

Ліквідація пожежі триває, – повідомляє Управління ДСНС України в Тернопільській області.

За інформацією ЧортківСіті,  горить Чортківський комбінат хлібопродуктів Держагентства резерву України. Поруч залізнична станція . На залізничні колії впала частина конструкції.

Відео Любомира Габруського

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