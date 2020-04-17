Під Тернополем варвари влаштували справжню Страсну п’ятницю для всієї живності (відео)

Люди—варвари влаштували справжню Страсну п’ятницю для всієї живності. Відео з події у мережі Фейсбук виклала Ірина Музика.

Господи, помилуй нас грішних, прости нам . Як шкода тих бідних птахів, адже багато з них са ме висиджує потомство.

Чомусь згадується Шевченко з його “і рай запалило”… То він про сонце, але ж ми самі запалили свій рай, ту річечку, що дарує прохололу, спокій, годує, заспокоює, умиротворяє., – пише жінка.

Сьогодні, 17 квітня, на площі близько 8 га., сталася масштабна пожежа на території Чистилівського орнітологічного заказника загальнодержавного значення, розташованого у межах заболоченої заплави річки Серет, між Пронятином (мікрорайон Тернополя) та селами Біла, Чистилів, Великий Глибочок і Плотича Тернопільського району.

Повідомлення про горіння сухої трави та очерету надійшло на номер екстреного виклику “101” о 17:10. До місця події одразу ж направили чергові караули 1-ї та 3-ї державної пожежно-рятувальних частин.

Враховуючи велику площу, швидке розростання пожежі та можливі негативні наслідки на гасіння додатково залучили 9 одиниць пожежної техніки та 46 рятувальників з числа зведеного загону, сформованого для надання допомоги пожежно-рятувальній службі Житомирщини у гасінні лісових пожеж.

Рятувальники спрямували всі сили та засоби на боротьбу з вогнем.

Ліквідація пожежі триває.

Відео, світлини Юрій Хмурич