Під Тернополем внаслідок зіткнення трьох автомобілів люди опинились в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 17 вересня на так званому Чистилівському перехресті поблизу с. Біла Тернопільського району. Біля 09.00 годин, тут, відбулось зіткнення одразу трьох іномарок: «Opel Kadett», «Renault Megane» та «Honda Accord».

Внаслідок ДТП були травмовані водій та пасажир автомобіля «Opel Kadett», жителі м. Зборів Тернопільського району. Їх. З травмами різного ступеня важкості госпіталізували в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої медичної допомоги.