В Тернополі під колесами автомобіля загинув юнак

Трагедія сталась 19 вересня в м. Тернополі по вул. Микулинецька. Близько 04.00 годин, в районі «Цукрового заводу», водій автомобіля «Skoda Fabia» скоїв наїзд на пішохода.

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група та бригада екстреної медичної допомоги. Травми юнака виявилися несумісними з життям. Він помер ще до приїзду лікарів.

У водія відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із ст. 286 ч.2 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.