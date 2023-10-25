Богдан Брич закликає тернополян прийти на сесію обласної ради і підтримати депутатів, які не бояться Головка

Активіст та військовий Богдан Брич після важкого поранення зараз перебуває вдома і, спостерігаючи за подіями, які відбуваються у Тернополі, не може залишатися осторонь. Завтра має відбутися сесія обласної ради на якій депутати планують розглянути лише одне питання – звільнення з посади голови обласної ради Михайла Головка, котрого звинувачують у хабарництві і який носить електронний браслет.

У будь-якій цивілізованій країні чиновник, після потрапляння в такого роду скандал, склав би повноваження! А справжній чоловік і патріот воюючої країни пішов би на фронт! Але Михайло, як виявляється, не з тих… – каже Богдан Брич.

Військовий закликає всіх небайдужих завтра, 26 жовтня о 10:00 прийти на сесію, щоб своєю присутністю підтримати тих депутатів, які наважились, нарешті, на цей логічний крок і надати впевненості і духу тим, котрі ще вагаються!