До Тернополя з візитом прибуде Митрополит Епіфаній: місто святкуватиме день чудотворної ікони Божої Матері

Упродовж 14–15 червня в Тернополі відбудуться дводенні богослужіння з нагоди свята Тернопільської чудотворної ікони Божої Матері. Очолить молитовні заходи Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, чий візит є знаковою подією для духовного життя регіону.

🔹 14 червня, 17:00 – Всенічне бдіння у кафедральному храмі Воздвиження Чесного Хреста Господнього (вул. Над Ставом, 16).

🔹 15 червня, 9:00 – Божественна літургія у цьому ж храмі.

Після завершення літургії відбудеться хресний хід з іконою до кафедрального собору Різдва Христового (вул. Руська, 22).

Свято Тернопільської чудотворної ікони Божої Матері традиційно збирає тисячі вірян. Образ Богородиці вважають заступницею міста й символом духовної сили українців у часи випробувань. Ікона, що зберігається у храмі з XVII століття, має багатовікову історію та численні свідчення чудесних одужань. Святиню оздоблено прикрасами, подарованими вдячними молільниками.

«Запрошуємо усіх до спільної молитви за Україну, воїнів-захисників та весь український народ», – зазначають у Тернопільсько-Бучацькій єпархії ПЦУ.

Цьогоріч урочистості відбудуться у двох найвизначніших храмах Тернополя — найдавнішому храмі міста та головному кафедральному соборі Православної Церкви України на Тернопільщині.

🙏 Усі охочі зможуть звернутися до Матері Божої зі своїми проханнями, подяками чи молитвами за зцілення, мир і перемогу.