Пісня тернополянина ввійшла в список 10 найкращих пісень літа (відео)

Портал «Бемоль» пропонує вам пригадати найприємніші пісні та відео літа, що минуло. Слухайте, дивіться і поринайте спогадами у спекотне літо-2017. Список складено в хронологічному порядку – від старіших до новіших.

1. RIYA – «Не боюсь»

(12.06.2017)

Як згадує артистка, того дня погода видалась холодною. Співачці довелось проявити витримку, адже переважна більшіть локацій була на вулиці, а RIYA була вдягнута у легкі сукні. Зйомки відбувались на трьох локаціях та тривали 27 годин.

Основна роздинка кліпу – дзеркала. Загалом у зйомці їх було використано аж 40 штук. Вони стали невід’ємним реквізитом на локаціях – у київському лісі, на даху на Подолі та в Малій опері на Куренівці. Саме дзеркала створили атмосферу магії.



2. Фіолет – «Романтика»

(13.06.2017)

“Ми намагалися зробити максимально світле та позитивне відео, котре б змусило глядача, як мінімум, усміхнутися, як максимум – надихнути на якісь гідні вчинки. У цьому світі немає нічого випадкового, і клубок червоних ниток, який блукає руками найрізноманітніших людей, символізує нашу єдність як пазлів однієї, нехай строкатої, але цільної картинки», — Сергій “Колос” Мартинюк.



3. Павло Табаков – «Я для тебе»

(14.06.2017)

Пісня «Я для тебе» розкриває почуття, пристрасть закоханого чоловіка. «Інколи просто не розумієш, чому тебе притягує, немов магнітом, до іншої людини, – каже Павло Табаков. – Саме про це йдеться у моїй новій пісні – про магнетизм між двома людьми, які у танці притягуються один до одного. Між ними виникає такий сильний потяг, якому просто неможливо опиратися. Це все на енергетичному і навіть якомусь біохімічному рівні. Хоча загадку магнетизму кохання ще ніхто до кінця не розгадав і навряд чи коли-небудь розгадає».



4. Bakun – «Просто танцюй»

(27.06.2017)

Трек став справжнім проривом в ефірах загальнонаціональних радіостанцій. Ще з перших тижнів своєї появи пісня здобула чимало прихильників – завдяки легкому танцювальному настрою.

Зйомки кліпу «Просто танцюй» відбулися у Києві. Після довгих творчих дискусій було вирішено знімати кліп одним кадром. Команда, яка працювала на зйомках, не боялась експериментів – і це додало кліпу особливого шарму.



5. Ірина Федишин – «Ти тільки мій»

(11.07.2017)

Мелодійна і запальна літня пісня, що змушує рухатися в такт музиці. Слова та музику написала сама співачка.



6. Андрій Підлужний (Нічлава) – «Навіки»

(12.07.2017)

Пісня Андрія Підлужного «Навіки» стала саундтреком фільму Тараса Химича «Король Данило» про часи Київської Русі, війну та кохання.



АНДРІЙ ПІДЛУЖНИЙ (НІЧЛАВА) – НАВІКИ / САУНДТРЕК ДО ФІЛЬМУ “КОРОЛЬ ДАНИЛО” / 4K UHD from INVERT PICTURES on Vimeo.

7. ТІК – «Емочка»

(14.07.2017)

На вас чекає інша реальність. Реальність, де будь-яка негативна ЕМОція трансформується у яскраву феєрію! Цього літа країна заряджається ЕМОційно-музичним антидепресантом та енергетично-іронічним відеофрешем із чергового народного хіта Емочка від Кращого Святкового Гурту України – ТІК!

“Наша Емочка – про те, що, попри все, світ насправді прекрасний! Люди полюбляють робити із мухи слона, зациклюватися на дріб’язках, перетворюючи їх на трагедії вселенського масштабу. Хоча найчастіше те, на що витрачаються сили і нерви, по суті є дещицею-пилинкою у порівнянні з тим прекрасним, що нас оточує. Наше життя набагато цікавіше й романтичніше. Тому своєю Емочкою наш гурт усім нагадує: не варто ховатися у свої вигадані, сюрреалістичні світи. Краще кожен день проживати з позитивом і яскравими емоціями, якими наповнений наш світ!” – Віктор Бронюк



8. Піккардійська Терція – «Запроси мене у сни»

(18.07.2017)

«Запроси мене у сни» – пісня легендарного українського композитора Володимира Івасюка у репертуарі «Піккардійської Терції». Сингл, що увійде до 15-го альбому вокальної формації «Лети…», реліз якого заплановано на вересень 2017 р. Цієї осені «піккардійці» святкуватимуть своє 25-річчя.



9. The Hardkiss – «Журавлі»

(20.07.2017)

Пісня «Журавлі» була написана Юлією у гастролях, у готельному номері під гітару.

«Я так часто пишу про драми, а тут мені захотілося створити світлу пісню, захотілося світлої ніжності. Ця пісня не схожа на те, що ми робили раніше. Я сумнівалася, чи візьмемо ми її в роботу. Але реакція Вала, хлопців-музикантів і всіх наших друзів на «Журавлі» була настільки зворушливою, що сумнівів не залишилося», – поділилася фронтвумен The Hardkiss.



10. Роман Полонський – «Ти Одна»

(19.08.2017)

Автором слів саме української версії став соліст легендарної групи “The Вйо” та телеведучий – Мирослав Кувалдін. На питання чому саме Мирослава обрав в якості автора слів роботи “Ти Одна”, Роман Полонський відповів так:

“- Це повинна була бути дуже сонячна та романтична пісня, тому я звернувся до самого сонячного автора – Мирослава Кувалдіна. Він послухав пісню (її англомовний оригінал), та одразу написав це просте та яскраве освідчення в коханні. Даруйте цю пісню своїм коханим. В ній дуже багато сонячної енергії!”