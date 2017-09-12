Пісня тернополянина ввійшла в список 10 найкращих пісень літа (відео)
Пісня Андрія Підлужного “Навіки” ввійшла у 10-кращих пісень літа.
Портал «Бемоль» пропонує вам пригадати найприємніші пісні та відео літа, що минуло. Слухайте, дивіться і поринайте спогадами у спекотне літо-2017. Список складено в хронологічному порядку – від старіших до новіших.
1. RIYA – «Не боюсь»
(12.06.2017)
Як згадує артистка, того дня погода видалась холодною. Співачці довелось проявити витримку, адже переважна більшіть локацій була на вулиці, а RIYA була вдягнута у легкі сукні. Зйомки відбувались на трьох локаціях та тривали 27 годин.
Основна роздинка кліпу – дзеркала. Загалом у зйомці їх було використано аж 40 штук. Вони стали невід’ємним реквізитом на локаціях – у київському лісі, на даху на Подолі та в Малій опері на Куренівці. Саме дзеркала створили атмосферу магії.
2. Фіолет – «Романтика»
(13.06.2017)
3. Павло Табаков – «Я для тебе»
(14.06.2017)
4. Bakun – «Просто танцюй»
(27.06.2017)
Трек став справжнім проривом в ефірах загальнонаціональних радіостанцій. Ще з перших тижнів своєї появи пісня здобула чимало прихильників – завдяки легкому танцювальному настрою.
Зйомки кліпу «Просто танцюй» відбулися у Києві. Після довгих творчих дискусій було вирішено знімати кліп одним кадром. Команда, яка працювала на зйомках, не боялась експериментів – і це додало кліпу особливого шарму.
5. Ірина Федишин – «Ти тільки мій»
(11.07.2017)
Мелодійна і запальна літня пісня, що змушує рухатися в такт музиці. Слова та музику написала сама співачка.
6. Андрій Підлужний (Нічлава) – «Навіки»
(12.07.2017)
Пісня Андрія Підлужного «Навіки» стала саундтреком фільму Тараса Химича «Король Данило» про часи Київської Русі, війну та кохання.
АНДРІЙ ПІДЛУЖНИЙ (НІЧЛАВА) – НАВІКИ / САУНДТРЕК ДО ФІЛЬМУ “КОРОЛЬ ДАНИЛО” / 4K UHD from INVERT PICTURES on Vimeo.
7. ТІК – «Емочка»
(14.07.2017)
На вас чекає інша реальність. Реальність, де будь-яка негативна ЕМОція трансформується у яскраву феєрію! Цього літа країна заряджається ЕМОційно-музичним антидепресантом та енергетично-іронічним відеофрешем із чергового народного хіта Емочка від Кращого Святкового Гурту України – ТІК!
8. Піккардійська Терція – «Запроси мене у сни»
(18.07.2017)
«Запроси мене у сни» – пісня легендарного українського композитора Володимира Івасюка у репертуарі «Піккардійської Терції». Сингл, що увійде до 15-го альбому вокальної формації «Лети…», реліз якого заплановано на вересень 2017 р. Цієї осені «піккардійці» святкуватимуть своє 25-річчя.
9. The Hardkiss – «Журавлі»
(20.07.2017)
Пісня «Журавлі» була написана Юлією у гастролях, у готельному номері під гітару.
10. Роман Полонський – «Ти Одна»
(19.08.2017)
Автором слів саме української версії став соліст легендарної групи “The Вйо” та телеведучий – Мирослав Кувалдін. На питання чому саме Мирослава обрав в якості автора слів роботи “Ти Одна”, Роман Полонський відповів так: