Кріпаки гречаного магната, – 70 тернополян 6 років не можуть отримати свої законно зароблені кошти

А родина бізнесмена, який блокує розрахунок із людьми – купує квартиру за квартирою у Києві. Про це пишуть Економічні Новини.

Семеро одного не чекають. А коли замість сімох – сімдесят, то можуть і почекати? У Тернополі розгорається скандал через самоуправство директора потужного підприємства.

Екор ТЗ – відомий у Тернополі і далеко за його межами виробник гречки і чималого переліку гречаної продукції. Стабільно прибуткове підприємство в екологічно чистому регіоні України, на яке в мережі не знайти жодного більш-менш вартого уваги нарікання. До сьогодні.

Вивіска благополуччя приховує порушення прав понад 70 громадян. “Перший дзвіночок” пролунав у серпні, коли видання Business.ua оприлюднило дані про те, що директор ТОВ “Екор ТЗ” узурпував владу на підприємстві і блокує виплату понад 70 учасникам товариства майже 28 мільйонів гривень. Ці гроші – частина нерозподіленого прибуток Екору з 2011 року, яка має бути виплачена 73 громадянам-учасникам ТОВ “Екор ТЗ”.

Ці 73 громадяни – різні люди, переважна більшість – прості, у тому числі, колишні працівники підприємства, їхні родини, а також засновники Екору, які вклали у розвиток бізнесу на старті найдорожче – віру в успіх, свій час та особисті збереження. За даними з Державної фіскальної служби, цим людям належить виплатити різні суми: комусь лише 7 138 грн, а комусь (і таких найбільше) – 80 516 грн. І такі суми підлягають сплаті, відповідно до звітності підприємства – щороку.

На першому ж місці до виплати в одні руки – сума 18 млн 248 тис. грн. За дивним збігом обставин, ця сума має бути виплачена людині, яка своїми ж діями блокує розподіл прибутку. Це Ігор Галатович, директор ТОВ “Екор ТЗ”.

Склалася парадоксальна ситуація за межею розуміння: учасник товариства, якому належить отримати найбільшу суму, і від якої залежить виплата цієї суми – не скликає Збори учасників товариства і не організовує виплату грошей ані собі самому, ані будь-кому з учасників товариства. Чому?! Відповідь ми знайшли у реєстрі речових прав на нерухоме майно і реєстрацію обтяжень.

8 лютого 2014 року, в розпал Майдану, син директора ТОВ “Екор ТЗ” Галатович Дмитро Ігорович, 1990 року народження, стає власником 3-кімнатної квартири у 100 кв. м в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області, вул. Валерія Лобановського, 29.

Адреса квартири Дмитра Галатовича у Чайках співпадає з адресою ЖК “Чайка”. Квадратний метр у трикімнатних стартує від 17 000 грн

Двома роками пізніше, 12 березня 2016 року Галатович Дмитро Ігоревич став власником ще однієї квартири у новобудові за адресою вул. Невська, 4-Г, Київ.

В цьому комплексі діти Галатовича придбали по квартирі весною 2016 р. 1-кімнатну можна купити за 48 000 доларів.

29 квітня 2016 року інший член родини Галатовичів, донька, Галатович Вікторія Ігорівна, 1986 р.н. стала власницею квартири у тій самій новобудові на Невській, 4-Г. І це були вже другі за рахунком апартаменти Галатович Вікторії у Києві. Власницею першої квартири, на елітному київському проспекті Перемоги, 121-Б, дочка директора ТОВ “Екор ТЗ” стала у червні 2011 р. (за півроку до того, як Галатовичу-старшому вдалося провернути “спецоперацію” із захоплення влади у ТОВ “Екор ТЗ”, пов’язану зі зміною форми товариства з ВАТ на ТОВ).

Сьогодні квартира Вікторії Галатович у цьому будинку на столичному проспекті Перемоги може коштувати 1,1 млн грн.

Не те, щоби нас брали завидки на чужі пожитки, але ситуація виглядає небагатозначно. У директора ТОВ “Екор ТЗ” Ігоря Галатовича, який контролює понад 36% капіталу товариства – справи йдуть пречудово! Настільки пречудово, що… навіщо панові ділитися з кріпаками прибутком підприємства, та ще й звітувати перед ними про управління компанією? Вони ж кріпаки – все стерплять.

Цікаво, як довго прості тернополяни залишатимуть заручниками директора, який узурпував владу і нарощує свої статки, не бажаючи виплачувати іншим чесно зароблені гроші?