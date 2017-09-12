Тернопіль об’єднав фанатів легендарного гурту AC\DC: як це було

На першу в Україні міжнародну зустріч прихильників легендарного гурту AC\DC приїхали понад сто фанатів. Із них два десятки європейців – литовці, італійці, французи, німці, шведи. Масштабний захід “Ternopil or Bust” відбувся минулої суботи в барі «Коза».

Це четвертий такий фестиваль у світі – два засновані в Німеччині, один на батьківщині Бона Скотта – в Шотландії. Фан-зустріч провели у Тернополі невипадково, адже саме тут зародилася ідея створення українського фан-клубу в 2014 році.

Прихильників AC\DC легко було в пізнати навіть в натовпі – вбрані вони в характерний одяг – у джинсових безрукавках з численними патчами (нашивками), підписами музикантів AC\DC. Куртки ці ніколи не перуть.

Дістатись в Тернопіль з-за кордону, як виявилося, – справа не з легких. До прикладу, троє німців їхали сюди потягом 28 годин. В італійця під час перельоту в Україну загубився багаж. Фанів з Англії, які добиралися три доби, затримали в Манчестері через нашивки на одязі “Фан-клуб Динаміт”, англійські правоохоронці їх запідозрили підривниками і довго з’ясовували ситуацію. Як кажуть тернополяни, ці люди – справжні герої у фан-сім’ї AC\DC!

Гості з-за кордону приїхали заздалегідь – за три-чотири дні до офіційного заходу. За цей час тернополяни показали їм своє місто, ознайомили з кухнею, покатали на катері по ставу, де спеціально транслювали музику AC\DC. Спекли «AC\DC-торт», який у діаметрі становив 1 м. Виготовили ексклюзивні нашивки про першу фан-зустріч в Україні і шоколадні сувеніри з картою України.

Спеціальний гість фестивалю – італієць Matteo Giovannone – відомий в Європі виконавець пісень AC\DC. Зовні і голосом він дуже схожий на Бона Скотта. Іншу половину відділення програми, представленої в суботу в «Козі», виконав гурт Big Gun з Києва, представивши грандіозне тригодинне шоу. Краще них репертуар AC/DC виконує тільки AC/DC.

З нагоди фан-зустрічі в Україну вперше привезли легендарну AC\DC-банку з-під оригінального пива. «Пробіг» цієї банки – понад 2 мільйони кілометрів. Нею обмінюються фанати в усьому світі. Перед Тернополем вона була в Австралії. Серед фанатів прийнято фотографували банку на тлі знакових місць, описувати коротеньку історію візиту і передавати власнику – фанату з Австралії Спуркі, який і слідкує за маршрутом «символу» фанатів AC\DC.

Як зазначив один із засновників фан-клубу AC\DC в Україні, тернополянин Андрій Стеліга, на фан-мітинг у Тернопіль з-закордону приїхали “розвідники”, які розповідатимуть про Тернопіль в Європі. І ефект вже є: чимало іноземців написали у соцмережах, мовляв жалкують, що не зважилися приїхати, але зроблять це наступного року.

До слова, у 2018 році фан-зустріч планують дводенною.

Головні меценати заходу – Станіслав Бородін, Едуард Назіров.

Ірина Юрко.