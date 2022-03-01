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Новини Тернополя 

У Тернополі проводять курси домедичної допомоги і тактичної медицини. Контакти

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Телефони для тих, хто має бажання опанувати навички домедичної допомоги і тактичної медицини:

📌098 886-71-09 – обласне товариство “Червоного Хреста”;

📌096 453-78-62 – обласний Симуляційний центр (домедична підготовка для цивільних);

📌067 804-19-87, 098 617-08-11 – з питань комплектування і відправлення аптечок;

📌098 066-40-26 – з питань тактичної медицини.

❗️Логістичний центр з комплектування і відправлення ліків у загони Тероборони і ЗСУ розташований на вулиці Острозького, 1 у Тернополі.

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