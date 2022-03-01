У Тернополі проводять курси домедичної допомоги і тактичної медицини. Контакти
Телефони для тих, хто має бажання опанувати навички домедичної допомоги і тактичної медицини:
098 886-71-09 – обласне товариство “Червоного Хреста”;
096 453-78-62 – обласний Симуляційний центр (домедична підготовка для цивільних);
067 804-19-87, 098 617-08-11 – з питань комплектування і відправлення аптечок;
098 066-40-26 – з питань тактичної медицини.
Логістичний центр з комплектування і відправлення ліків у загони Тероборони і ЗСУ розташований на вулиці Острозького, 1 у Тернополі.