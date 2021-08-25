Щеплення — суперсила від хвороб. Важливо вакцинувати дітей до початку навчального року!

У новій інформаційній кампанії Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України, за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликають українських батьків зробити дітям необхідні планові щеплення до початку нового навчального року.

Наближається день, коли діти вперше сядуть за парти або повернуться до садочків і шкіл після канікул. Єдиний ефективний спосіб захистити їх від небезпечних і часто невиліковних хвороб — вакцинація. Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень діти отримують захист від 10 інфекційних захворювань: кашлюка, дифтерії, правця, кору, паротиту, краснухи, туберкульозу, гемофільної інфекції типу b (ХІБ-інфекції), гепатиту В та поліомієліту.

Попри те що регіони повністю забезпечені необхідною кількістю вакцин, темпи щеплення повільні. За даними Центру громадського здоров’я, на кінець червня цього року тільки 38 % дітей у віці 6 років вакциновані від поліомієліту і 31,6 % — від дифтерії та правця.

«Пандемія негативно позначається на темпах рутинної вакцинації, і така ситуація склалася в багатьох країнах світу, — розповідає Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар України. — Але минулий рік показав, що навіть на піку захворюваності на COVID-19 ми можемо мати високий рівень охоплення щепленнями від вакцинокерованих хвороб. Ці захворювання нікуди не ділися, тож переривання планової вакцинації є дуже загрозливим для здоров’я українців. Ми закликаємо сімейних лікарів і педіатрів розповідати своїм маленьким пацієнтам і їхнім батькам про можливість вакцинуватися, а батьків просимо подбати про власне здоров’я та здоров’я їхніх дітей, щоб вони могли безпечно зростати, грати й навчатися в колі однолітків».

Параліч, ураження серця й мозку, пневмонія — такими є можливі ускладнення поліомієліту, дифтерії, кору, якщо не вакцинуватися вчасно. Держава закуповує всі вакцини, які входять до Національного календаря профілактичних щеплень. Тож усе, що треба зробити батькам, — звернутися до сімейного лікаря або педіатра. Відповіді на всі запитання про щеплення в умовах пандемії COVID-19 також можна знайти на інформаційному ресурсі vaccination.org.ua.

«Кожна дитина має право на здоров’я та освіту. Перед початком навчального року діти мають отримати планові щеплення за національним календарем. Крім того, я закликаю всіх вчителів та батьків зробити щеплення від COVID-19. Ми знаємо, що вакцини працюють. Я зробив щеплення. Давайте об’єднаємо зусилля, щоб забезпечити безперервну освіту та зробити наші школи безпечним місцем для кожної дитини», — зазначив Мурат Шахін, представник ЮНІСЕФ в Україні.

Імунізація запобігає 2–3 млн смертей у світі щороку. Ще 1,5 млн людей можна врятувати, якщо охоплення щепленнями збільшиться. Для того щоб привернути увагу українців до планової вакцинації дітей та дорослих навіть під час пандемії COVID-19, Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) розпочинають інформаційну кампанію «Щеплення суперсила від хвороб».

«За останні роки Україна досягла значних успіхів у розширенні доступу до планової імунізації. COVID-19 змушує нас подвоїти свої зусилля для того, щоб забезпечити кожній дитині можливість отримати необхідні щеплення», — зауважив директор Місії USAID в Україні Джим Хоуп. «Аби підкреслити важливість імунізації, ця кампанія використовує контент, який є цікавим для аудиторії та базується на реальних даних. Вона закликає усіх нас краще інформувати суспільство про те, що вакцини є безпечними, і про те, наскільки важливою є вакцинація для того, щоб захистити наші громади, наших рідних і близьких».

Перший етап кампанії розпочався у серпні 2021 року. Упродовж цього етапу за допомогою відеороликів, білбордів та інших інформаційних матеріалів батькам нагадують про необхідність вакцинації дітей відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, особливо під час пандемії.