Сергій Гаріян з командою вперше в Україні провели операцію на унікальному операційному столі

Сучасна травматологія далеко покрокувала вперед та вийшла за рамки звичайного вправлення вивихів та накладання гіпсових пов’язок (хоча і це потрібно вміти при наявності показань). На своєму шляху випередила інші науки і вважається однією з найпрестижніших в світі. Має багато складових, кожна з яких є особливою та потребує великих знань і вмінь.

Для лікаря ортопеда-травматолога Сергія Гаріяна однією з улюблених та найбільш складних є хірургія тазу та вертлюгової западини.

За словами лікаря, операції на тазу вимагають тривалого якісного планування, залучення великої кількості персоналу (командний підхід), знань (стажування в провідних світових клініках), досвіду (в нашій клініці ми проводимо такі операції близько 10 років) та сучасного обладнання.

Ми, з моєю командою, провели таку операцію вперше в Україні на операційному столі MIZUHO OSI. Аналогів якому немає в Україні та лише декілька за її межами. Провели цю операцію в «новій» сучасній операційній. Це наша п’ята травматологічна операційна. На мою думку – хороший старт, – каже Сергій Гаріян.