Поблизу “Збаразького кільця” буде надземний перехід

Пішохідний перехід на вулиці 15 квітня біля Збаразького кільця – один із найнебезпечніших у Тернополі. Тут нещодавно встановили додаткову підсвітку, але через інтенсивний рух на цій дорозі цього заходу безпеки недостатньо.

Жителі житлового комплексу «Варшавський мікрорайон» щоразу ризикують, коли переходять дорогу у цьому місці. Тому Тернопільська міська рада звернулася до БК “Креатор-Буд” з пропозицією збудувати надземний пішохідний перехід, який з’єднає житловий комплекс «Варшавський мікрорайон» і парк Національного Відродження. Компанія підтримали пропозицію та приступила до робіт, – повідомляють на сайті Тернопіль житлово-комунальний.

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