Позбутись шкідливих наслідків після новорічних дружніх застіль можна в «Оксфорд Медікал Тернопіль»

Зима – магічний та святковий час, який з нетерпінням чекають всі.

Смачна, але шкідлива чи жирна їжа, солодощі, алкоголь – це все впливає на наш організм і йому стає не так радісно, як нам.

Як ж позбутись шкідливих наслідків після сімейних, дружніх застіль, корпоративів та всіх цих веселих вихідних?

Вихід є! Detox в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» .

Кожного дня Ви маєте можливість очистити свій організм та відновити сили та здоров’я моментально!

Якщо вечір пройшов на «ура» ,а зараз на Вас чекають важливі справи та виснажлива робота – МЦ Оксфорд Медікал подбає про Вас та ваше здоров’я!

Записуйтесь за телефоном (0352) 52 52 52, (068) 752 52 52.