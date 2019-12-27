13:46 | 27.12.2019
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Бізнес-Погляд 

Позбутись шкідливих наслідків після новорічних дружніх застіль можна в «Оксфорд Медікал Тернопіль»

Redaktor 1 Views Прокоментуй!

Зима –  магічний та святковий час, який з нетерпінням чекають всі.

 Смачна, але шкідлива чи жирна  їжа, солодощі, алкоголь – це все впливає на наш організм і йому стає не так радісно, як нам. 

Як ж позбутись шкідливих наслідків після сімейних, дружніх застіль, корпоративів та всіх цих веселих вихідних?
Вихід є!  Detox в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» . 

Кожного дня  Ви маєте можливість  очистити свій організм та відновити сили  та здоров’я моментально! 

Якщо вечір  пройшов на «ура» ,а зараз на Вас чекають важливі справи та виснажлива робота – МЦ Оксфорд Медікал подбає про Вас та ваше здоров’я! 

Записуйтесь за телефоном (0352) 52 52 52, (068) 752 52 52.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *