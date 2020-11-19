Депутати Тернопільської міської ради нового скликання: аналіз та скільком вдалося переобратися?

18 листопада почала свою роботу Тернопільська міська рада , нового, 8 скликання. Аналітики Центру суспільних досліджень ПОЛІС проаналізували новий депутатський корпус за гендерними, віковими, соціальними характеристиками, партійністю та скільком із них вдалось переобратись знову.

Нагадаємо, що за результатами виборів депутатів Тернопільської міської ради, які відбулись 25 жовтня 2020 року, до Тернопільської міської ради було обрано 18 депутатів від місцевої організації партії «Свобода», 9 депутатів від «Європейської солідарності», 5 депутатів від місцевої організації партії «Порядок відповідальність справедливість», 4 депутати від організації партії «Сила людей» та по 3 депутати від місцевих осередків партій «Слуга народу» та «За майбутнє». Всього було обрано 42 депутати Тернопільської міської ради.

Отже , щодо гендерного розподілу, то серед 42 депутатів Тернопільської міської ради, 28 чоловіків та 14 жінок. По кількості, найбільше чоловіків серед депутатів від «Свободи» (11 депутатів), найменше – серед депутатів від місцевого осередку партії «За майбутнє» (2 депутати). У відсотковому відношенні чоловіків найбільше серед депутатів від партій «Сила людей» та «Слуга народу» , а це 100%, тобто серед обраних депутатів від цих партій – всі чоловіки.

Щодо жінок-депутаток, то їх найбільше також у «Свободі» (7 депутатів), а найменше , точніше жодної жінки-депутатки немає серед депутатів від партій «Сила людей» та «Слуга народу». У відсотковому відношенні жінок-депутаток найбільше (а це 44%) серед депутатів від партії «Європейська солідарність».

Щодо вікового розподілу, то серед 42 депутатів Тернопільської міської ради, «молодих» депутатів, тобто у віці 18-35 років – 15 депутатів (а це 36% від усього депутатського складу), у віці 36-50 років – 21 депутат (а це рівно половина, тобто 50%), у віці 51 рік і старші – 6 депутатів, що становить 14% від усього депутатського корпусу Тернопільської міської ради.

«Наймолодшою» депутатською групою є депутати від партії «Слуга народу», де всі 3 депутати у віці від 30 до 35 років. А «найстаршою» депутатською фракцією є депутати від партії «Свобода», де серед 18 депутатів є 5 депутатів, яким виповнився 51 рік і старші.

Як зазначив директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС Ігор Процик: “Наймолодшим депутатом Тернопільської міської ради є Рустам Ергешов, обраний від місцевої організації партії «За майбутнє», якому 29 років, а найстаршим депутатом міської ради є Марія Баб’юк (обрана від партії «Свобода»), якій 63 роки. Однак варто зазначити, що всього на рівно 2 місяці від неї молодший колега-депутат Олександр Смик, обраний від партії «Порядок відповідальність.справедливість»”.

Щодо соціального статусу новообраних депутатів Тернопільської міської ради, тобто місця роботи чи заняття, то зокрема керівниками чи працівниками бюджетних (державних чи комунальних) установ, або які є державними службовцями чи працівниками органів місцевого самоврядування- таких є 14 депутатів, що становить третину від усього депутатського складу (33%). Депутатів, які працюють в приватному секторі, бізнесі чи є фізичними особами-підприємцями, то таких серед усіх 42 депутатів Тернопільської міської ради є 24 депутати, що становить 58%. Депутатів, які працюють у громадських організаціях та спілках є двоє, що становить приблизно 5 %. А тих, хто тимчасово не працює та є пенсіонерами є по 1 депутату (відповідно Христина Феціца від “Європейської солідарності” та Микола Дерецький від “Свободи”), що становить по 2%, згідно вказаних відомостей на сайті ЦВК.

Щодо відомостей про освіту, то серед 42 депутатів Тернопільської міської ради, у 41 депутата є здобута вища освіта, у однієї депутатки (Вовк Любов, “За майбутнє”) є здобута професійно-технічна освіта.

Щодо партійної приналежності депутатів, то серед 42 депутатів Тернопільської міської ради 36 депутатів є членами партій, по виборчих списках місцевих організацій яких вони були обрані, а безпартійними є 6 депутатів. Зокрема, серед депутатів міської ради, обраних від місцевих організацій партій «Свобода», «Порядок.відповідальність.справедливість» та «Сила людей» всі обрані депутати є членами вищезазначених партій. А серед депутатів, обраних від місцевого осередку партії «За майбутнє», згідно відомостей із сайту ЦВК, всі є безпартійними. Серед обраних 3 депутатів від місцевої організації партії «Слуга народу» двоє є безпартійними (Шатарський Артур та Фаріончук Денис), а серед депутатів від «Європейської солідарності» лише 1 депутат (Навроцький Роман) є безпартійним.

Також варто зазначити, що серед 42 депутатів новообраної Тернопільської міської ради 8 скликання, 13 депутатів були попереднього, сьомого скликання Тернопільської міської ради, тобто майже третина депутатів. Зокрема найбільше переобралось депутатів від місцевої організації партії «Свобода» – 9 депутатів, а також 3 депутати від «Європейської солідарності». Також серед новообраних депутатів є депутати попередніх скликань Тернопільської міської ради та депутати інших місцевих рад.

Нагадаємо, що участь у виборах до Тернопільської міської ради 25 жовтня взяло 19 місцевих організацій партій. На 42 депутатських мандати Тернопільської міської ради претендувало 665 кандидатів в депутати. За результатами виборів депутатів Тернопільської міської ради в єдиному багатомандатному виборчому окрузі, найбільше голосів виборів отримала місцева організація партії «Свобода» – 25 тисяч 929 голосів, що становить 38.26% від загальної кількості голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки. 11 тисяч 509 голосів виборців, або 16,98% отримала місцева організація партії «Європейська солідарність». Територіальні виборчі списки місцевої організації партії «Порядок. відповідальність.справедливість» підтримали 6 тисяч 441 виборець або це становить 9,5 % від загальної кількості голосів виборців. 3 тисячі 629 голосів виборців підтримали місцеву організацію партії «Сила людей», що становить 5,35% від загальної кількості тих, які проголосували. Місцева організація партії «Слуга народу» отримала підтримку 3392 виборців, а за територіальні виборчі списки місцевого осередку партії «За майбутнє» віддали глоси 3391 виборець, що становить рівно 5% голосів виборів, згідно даних протоколу Тернопільської міської територіальної виборчої комісії про результати виборів депутатів Тернопільської міської ради. Щодо інформації по інших партіях – детальніше у інфографіці.

Як додав Ігор Процик: “Варто зазначити, що серед 42 обраних депутатів, половина із них були обрані у територіальних виборчих округах (їх у Тернополі було 5) по відповідних територіальних партійних списках , тобто будуть представляти конкретних виборців своїх округів, а інша половина депутатів були обрані по єдиних виборчих списках партій у єдиному багатомандатному виборчому окрузі. Тобто на рівні Тернопільської міської громади застосована вперше пропорційна виборча система за відкритими виборчими списками місцевих організацій партій на місцевих виборах, згідно нового Виборчого кодексу, спрацювала досить нормально в порівнянні із іншими місцевими радами, зокрема деякими районними, сільськими, селищними радами, де більше половини депутатів було обрано по єдиних виборчих списках. Тобто там значно менше депутатів будуть представляти виборців конкретного округу. Однак і були випадки, коли досить відомі та впізнавані кандидати через їх підтримку виборцями «допомагали» партії подолати 5 % бар’єр, однак самі в місцеву раду не потрапляли. А також можемо припустити, що на наступних місцевих виборах при кращій можливості проведення інформаційно-просвітницьких заходів із виборцями можна очікувати більшої кількості обраних депутатів, які будуть представляти виборців конкретного округу” Центр Суспільних Досліджень ПОЛІС/Center For Public Research POLIS