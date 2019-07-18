Чому тернополяни публічно підтримують Івана Сороколіта? (фото)

Тернополяни продовжують публічно підтримувати кандидата у народні депутати України від партії «Сила Людей» Івана Сороколіта. Люди фотографуються з політиком та викладають світлину з текстом-підтримкою у соціальній мережі Фейсбук, закликають проголосувати за нього 21 липня. Ми вибрали кілька таких закликів. То чому ж люди так відстоюють Сороколіта?

Павло Шаварський

Підтримую Івана Сороколіта, бо це людина слова, порядний, справедливий як товариш і політик. Іван заслуговує бути представником громади Тернополя у Верховній Раді. Знаю точно, що не підведе людей! Дві каденції в міській раді цьому доказ. Якби розчарував, то б тернополяни не проголосували вдруге. Тому я підтримую Івана Сороколіта та закликаю підтримати його інших! Не радив би того, в кому не був на стільки впевнений як у Сороколіту! Він достойний!

Ірина Мострянська

Підтримую Іван Сороколіт на парламентських виборах, бо довіряю йому. Знаю його як щиру, рішучу, відповідальну людину! Він ініціативний, принциповий, толерантний та відвертий. Бажає працювати з людьми та для людей, патріот свого міста та країни!

Вадим Базюк

Підтримую Івана Сороколіта як кандидата у народні депутати України по Тернополю! Він розумний, фаховий, чесний політик! Має чітке бачення розвитку міста і країни! Поважаю його як людину, яка завжди порадить, допоможе. Закликаю підтримати Івана Сороколіта усіх друзів, знайомих, близьких. Тих, хто довіряє мені!

Іванна Хоміцька

На парламентських виборах я голосуватиму за Івана Сороколіта, тому що довіряю йому. Знаю його не один рік. Він був добрим депутатом мого округу. Він – розумний політик, хороший друг, порядна і чуйна людина. Вірю, що Він буде добрим депутатом Верховної ради і буде самовіддано працювати на благо людей і України. Спеціально використала фото річної давнини, щоб передати справжні позитивні емоції.

Роман Лучко

Знаю Івана Сороколіта особисто не так вже й довго. Проте за цей час можу з впевненістю сказати, що Іван заслужив мою довіру. Заслужив своєю впевненістю та цілеспрямованістю, відкритістю та доброзичливістю. Мій кандидат на цих виборах до Верховної Ради України є людиною, яка не боїться публічно вислювлювати свою позицію щодо важливих для тернополян питань, як-то забудова парків чи торфові котельні, хай навіть після цього буде виключений з партії та попаде в опалу до чинного керівництва м. Тернополя.Мій кандидат має гідність прийняти даний виклик та в умовах інформаційної блокади продовжувати вибудовувати справді відкриті відносини “політик-виборець”, адже саме виборець і є єдиним фінансовим “спонсором” політичної діяльності Івана та Політичної партії «Сила Людей».

Відтак, без жодних вагань можу ствердити – мій кандидат – Іван Сороколіт.

Друзі, закликаю підтримати Івана на найближчих виборах до Верховної Ради України.

Петро Бабчишин

Чому я підтримую Івана Сороколіта? Бо знаю від початку його публічної діяльності як людину безкорисливу, принципову, вперту, цілеспрямовану! Людину, яка не боялась і пішла проти системи!

Людину, яка відкрита і готова допомагати! Людину – товариша, за якого не буде соромно! Тому я голосую «За!» Івана Сороколіта і за «Силу Людей»! Закликаю усіх не помилитися та зробити правильний вибір!

Петро Зеленчук

Для тих, хто ще не визначився за кого голосувати на виборах у Тернополі, або ж вагається… Пропоную підтримати Івана Сороколіта та команду «Сила Людей»! Знайомий з Іваном не так давно, але за цей час зрозумів, що він дуже працьовитий і найголовніше – чесний! Сороколіт може знайти спільну мову з простими людьми і вести боротьбу з владою! Точно знає як змінити місто і нашу країну на краще!

Щоб все здійснилося, йому потрібна ваша підтримка!

Людмила Туркот

Іван Сороколіт як ніхто достойний представляти Тернопіль та тернополян у Верховній Раді! Він чесний, справедливий, завжди допоможе, коли попросити. Він працелюбний, не боїться іти проти системи! Радію, що ми знайомі! Можу сміливо та щиро рекомендувати підтримати Івана Сороколіта тих, хто вірить мені! За Сороколіта не буде соромно!

Ігор Кулик

Про Івана Сороколіта пишуть дуже багато і заслужено хорошого. Однозначно від мене, моїх близьких і переконаний, сусідів, буде підтримка голосом Івану Леонідовичу на виборах до ВРУ! Про нього і таких як він кажуть: “Люди, які роблять ім’я політсилі, до якої належать, завдяки своїй роботі, а не намагаються проникнути до влади на імені відомого, навіть тимчасового бренду, типу політичних партій”. Зичу своєму кандидату тільки перемоги, бо він її заслуговує. Поважаю вибір інших, але хочу добра для всіх однаково і прошу: “Давайте включимо інтуїцію, давайте довіримось, щоб потім не жаліти, давайте підтримаємо гідного кандидата від Тернополя Івана Сороколіта і політичну партію «Сила людей», яка щиро намагається побудувати політику під людину, а не розчинити її у політиці”.

Галина Пухляк

Я голосую та закликаю усіх підтримати Івана Сороколіта! Знаю його не лише як хорошу людину, а й як найкращого депутата міськради Тернополя. Він представляв мої інтереси в раді, інтереси сусідів, друзів з округу. Нам жодного разу не було соромно за те, що на виборах у 2010 році вибрали Сороколіта. Було навіть трішки прикро, що у 2015 році округ розділили і Іван Леонідович балотувався по сусідству. Та ми все одно залишалися його виборцями. Ми бачили, що він не байдужий до людських проблем, що готовий битися за нас коли треба. Я знаю, що таким він є зараз і буде у Верховній Раді! Голосую сама і закликаю усіх! Кращого вибору для тернополян не буде!