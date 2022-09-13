Польська мова безкоштовно: у Тернополі стартував новий проєкт

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці стартував проєкт з вивчення польської мови. Про це Суспільному повідомила керівниця проєкту Юлія Чуйко.

За її словами, навчання безкоштовне, потрібно лише мати читацький квиток бібліотеки.

“Наша бібліотека завжди шукає нові можливості якось себе проявити і на благо людей ми знаходимо гранти, подаємо заявки і успішно їх виграємо, як свідчить практика. В 2022-му ми взяли участь в гранті від європейського культурного фонду “European Challenge 2022” з проєктом “Польська без кордонів” і його виграли”.

Долучитися до проєкту можуть люди, які вже мають певний рівень знання мови, а також і ті, хто вирішив вчити мову з нуля. Загалом, є 4 групи.

“Є початковий рівень: від нуля до А1. Є розмовний рівень. Теж є курси для підлітків, які хочуть вступити в польські виші. І є онлайн через Zoom курс для вивчення польської з нуля. Той, хто не може бути на очній формі, то ми надсилаємо посилання на Zoom-зустріч і можна вчитися онлайн польської мови”, – розповіла Юлія Чуйко.

У цьому проєкті бере участь Вікторія Шликова з Харкова. До Тернополя вона переїхала в березні. Вікторія старша наукова співробітниця науково-дослідного центру НАНУ, також викладає в Харківському національному економічному університеті. Каже, що досі польську мову не вивчала.

“Одне з місць, куди я вперше звернулася, це до бібліотеки, щоб була можливість проводити онлайн-заняття і спілкуватися в спокійній атмосфері з колегами з наукової роботи. Оскільки наш науково-дослідний центр має партнерів в Польщі, зокрема, університет в місті Торунь тому, аби цю співпрацю більш активно розвивати, підтримувати мене й зацікавив цей проєкт”.

Давно вивчає польську мову і хоче більше попрактикуватися в говорінні тернополянка Галина Жирська.

“Це такий народ, який допомагає усіляко: і тут, і там. І гуманітарною допомогою, і військовою, і просто своєю людяністю. Тому, навіть, з поваги до цього народу теж хотілося б вивчати цю мову”.

За словами Юлії Чуйко, навчання триватиме до квітня 2023 року. Якщо буде багато охочих навчатися, то з наступного року формуватимуть нові навчальні групи.