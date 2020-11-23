Стало відомо, хто в Тернополі став «Учителем року-2021»

І етап всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021» серед педагогів громади завершився. Учасники продемонстрували свої вміння, предметні та ключові компетентності , брали участь у конкурсних змаганнях, які проходили в дистанційному режимі.

Вітаємо переможців міського етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021»:

Номінація «Керівник закладу освіти» – Вавринів Лілія, директор ТЗОШ №28!

Номінація «Українська мова та література» – Семенець Галина, учитель української мови та літератури ТЗОШ № 4!

Номінація «Математика» – Штокало Марія, учитель математики ТСШ І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов !

Номінація «Трудове навчання» – Паляниця Наталія, вчитель трудового навчання ТЗОШ I – III ст. №19 !