Помер від ускладень COVID-19: не стало голови Тернопільського міськрайонного суду

Сьогодні, 16 березня, помер голова Тернопільського міськрайонного суду – Роман Грицак.

За попередніми даними, суддя захворів на коронавірус та помер від його ускладнень.

Грицак Роман Михайлович очолював Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області, починаючи з 5 травня 2020 року. До слова, Роман Грицак, 2001 – т.ч. – суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області (з 2006 року обраний на посаду судді безстроково). Чоловікові було 48 років. У судді залишилося двоє дітей – син та дочка. Співчуваємо рідним та близьким померлого….