14:48 | 16.03.2021
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Новини Тернополя 

Помер від ускладень COVID-19: не стало голови Тернопільського міськрайонного суду

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Сьогодні, 16 березня, помер голова Тернопільського міськрайонного суду – Роман Грицак.
 
За попередніми даними, суддя захворів на коронавірус та помер від його ускладнень. 

Грицак Роман Михайлович очолював Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області, починаючи з 5 травня 2020 року. 

До слова, Роман Грицак, 2001 – т.ч. – суддя Тернопільського міськрайонного  суду Тернопільської області (з 2006  року обраний на посаду судді безстроково). Чоловікові було 48 років.  

У судді залишилося двоє дітей – син та дочка. 

Співчуваємо рідним та близьким померлого….

 

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