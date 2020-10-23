Померла медсестра онкодиспансеру Степанія Кушнір. Це вже восьма смерть медика від ускладнень COVID-19 в області

Не стало молодшої медсестри Тернопільського обласного онкодиспансеру Степанії Кушнір. Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.

16 жовтня 2020 року передчасно пішла із життя, молодша медична сестра ІІ хірургічного відділення КНП «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» Тернопільської обласної ради КУШНІР СТЕПАНІЯ ЙОСИПІВНА.

Їй було 60 років.

Це вже восьма смерть медика від ускладнень COVID-19 в області.

У КНП «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» Тернопільської обласної ради Степанія Кушнір працювала з червня 2000 року.

Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації та вся медична спільнота висловлює співчуття. У ці скорботні дні колективта вся медична спільнота висловлює співчуття.

Важко знайти слова втіхи, коли стається непоправне – смерть доброї, щиросердної та життєрадісної людини. Медичного працівника, який до останнього працював на роботі…

Світла пам’ять про Степанію Йосипівну та великі співчуття рідним, трьом дітям та чоловіку, родині, близьким, знайомим. Щиро сумуємо та поділяємо біль непоправної втрати. Вічна пам’ять!