На підприємствах Петра Гадза відбулися День поля та саду за участі Прем’єра та сотень гостей

Чотири іноземних делегації і Прем’єр-міністр України відвідали цьогорічний День поля та саду на базі ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та фермерське господарство «Гадз».

Уже чотирнадцятий рік поспіль Бучач гостинно зустрічає провідних аграріїв та їх партнерів, щоб обмінятися досвідом.

«Ми бачимо, що така цілеспрямована та плідна праця дала можливість Вашому підприємству стати одним з напотужніших, яке сьогодні представляє Україну за кордоном. Це приклад успішного розвитку агропромислового комплексу. Ви робите Україну сильнішою» – зазначив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Поспілкуватися з аграріями приїхали також депутати Верхоної Ради України Микола Люшняк, Богдан Дубневич, Андрій Кіт, Олег Барна, Роман Заставний, Тарас Юрик, Ігор Побер. Адже лише спілкуючись про труднощі і вектори подальшого розвитку галузі можна на законодавчому рівні покращити умови праці сільгоспвиробників.

«Саме завдяки спілкуванню з вами ми завершили ряд законопроектів, які сприяють розвитку сімейного фермерства в Україні. Я вважаю, що це революційний закон, який дозволить малим сімейним фермам заручитися підтримкою держави» –каже народний депутат України Микола Люшняк.

ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та ФГ «Гадз» щороку дивують гостей запровадженням сучасних світових технологій у сільському господарстві. Цього року італійська компанія «Наватта груп» встановить на базі ФГ «ГАДЗ» лінію з виготовлення дитячих соків та пюре. «Ми встановимо ексклюзивну та найсучаснішу лінію з виготовлення соків і дитячих пюре. І сьогодні ми вперше на Дні поля та саду. Можу відверто сказати, що наша делегація вражена якістю продуктів в Україні, вона вища ніж у Європі. І хоча зараз тут складні умови для бізнесу, ми бачимо перед вашою країною великі перспективи» – зазначив Масімо Навата, завсновник компанії «Навата».

Після огляду потужностей підприємства аграрії мали можливість поспілкуватися і послухати доповіді експертів про нові сорти та засоби догляду, оглянути технічні новинки. Як стверджують гості Дня поля та саду, такі заходи – дуже цінні для сільгоспвиробників.

Голова спостережної ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз у свою чергу подякував своєму колективу: «Один у полі не воїн. У нашій нелегкій щоденній праці потрібно мати колектив однодумців. Потрібно шанувати свій колектив, а відповідно їх заробітна плата повинна бути на такому рівні, щоб їх сім’ї відчували себе захищеними та впевненими у завтрашньому дні. Ну і звичайно ми всі разом повинні вчитися та орієнтуватися на успішні європейські підприємства та переймати їх досвід.»