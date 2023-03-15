Понад 270 мешканців Тернопільської громади отримають грошову допомогу

5 березня на засіданні виконавчого комітету затверджено Протокол засідання Комісії з розгляду заяв громадян про надання грошової допомоги.

Так, згідно з рішенням 271 мешканець Тернопільської громади отримає грошову допомогу на загальну суму 450 000 гривень.

Ще 66 громадян отримають адресну грошову допомогу для часткової компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, з 1 січня 2023 року у Тернополі адресна допомога на оплату комунальних послуг виплачується у грошовій формі.

Ознайомитись із розрахунком сум адресної грошової допомоги для часткової компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг на 2023 рік можна тут.