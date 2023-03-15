У Кременці виставили на продаж приміщення площею 263 кв.м. за 12 тис.грн.

📌Тернопільщина: нежитлові приміщення

Запрошуємо взяти участь в аукціоні з приватизації окремого майна – нежитлові приміщення (другий поверх) в двохповерховій цегляній будівлі з каміним підвалом.

Приміщення перебувають на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області.

Продаж нежитлових приміщень може стати джерелом додаткових фінансових ресурсів для розвитку міста та країни в цілому.

💰 Стартова ціна — 11 914,24 грн;

⌛Прийом пропозицій до участі — до 28 березня, 20:00;

📅 Дата аукціону — 29 березня 2023 року;

📏Площа – 263,3 м²;

📍 Локація — Тернопільська обл., м. Кременець, вул. Чорновола В’ячеслава, 1а, приміщення 1.

Детальніше👉 https://bit.ly/3Z3FO1X