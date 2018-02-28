Понад 5 тис. скарг надійшло до тернопільської прокуратури у минулому році

Впродовж минулого року до органів прокуратури Тернопільської області надійшло понад 5 тис. заяв та скарг, з яких половину надіслано до компетентних органів для організації розгляду.

Доводи заявників перевірено майже у 2 тис звернень. За результатами перевірки 35 скарг задоволено.

Окрім цього, за заявами громадян розпочато 28 кримінальних проваджень.

Майже 70% звернень, прийнятих органами прокуратури області до провадження, стосувались питань досудового розслідування, у яких більша половина заявників оскаржували дії та рішення слідчих органів Національної поліції, третина вищезазначених скарг надійшла від учасників кримінального провадження.

Бездіяльність органів влади, які реалізують державну політику у сфері організації примусового виконання рішень суддів та інших органів, сприяла збільшенню удвічі чисельності скарг такої категорії. З питань додержання законодавства у місцях несвободи вирішено 32 скарги, що становить 1,7% від загальної кількості.

Упродовж минулого року до органів прокуратури області звернулось понад 600 заявників, третина з яких (209) прийнята керівниками.

Забезпечено здійснення 26 виїзних прийомів керівництвом прокуратури. Упродовж 12 місяців минулого року надійшло 64 депутатських звернення, у тому числі 51- із Генеральної прокуратури України.

Досліджуючи категорії звернень, надісланих народними депутатами України, встановлено, що 89% (57) стосувались якості досудового розслідування.

У 2017 році надійшло на розгляд 93 запити на інформацію, з них розглянуто році 69, 24 – скеровано за належністю іншим розпорядникам інформації.

Найбільш запитувана інформація стосувалась досудового розслідування (18) та кадрових питань (6).

Із загальної кількості розглянутих запитів надано інформацію на 47.

Ірина Мокрій

Начальник відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів прокуратури області