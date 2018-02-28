Колегія суддів відхилила апеляційну скаргу Олексія Станька, підозрюваного у вимаганні з погрозою насильства

Колегія суддів Апеляційного суду Тернопільської області відхилила апеляційну скаргу захисника голови Тернопільського обласного підрозділу громадської організації “Ідея нації” на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 2 лютого 2018 року стосовно обраного йому запобіжного заходу – тримання під вартою без визначення розміру застави, – повідомляє прес-служба Апеляційного суду Тернопільської області.

У поданій апеляційній скарзі захисник Олексія Станька просив ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову, якою змінити запобіжний захід на домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю.

Повний текст ухвали буде проголошено о 12 год. 28 лютого 2018 року.

Варто нагадати, що досудовим слідством громадському активісту Станьку О.М. та ще двом особам оголошено підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст.189 КК України (вимагання із погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, пошкодження чи знищення майна потерпілого, або майна, що перебуває у його віданні чи під охороною, вчиненому за попередньою змовою групою осіб). Зважаючи на тяжкість злочину, судом першої інстанції підозрюваному обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

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