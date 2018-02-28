Посперечатись між собою зібрались у тернопільській школі на масиві «Сонячний»

23 лютого 2018 року у загальноосвітній школі І-ІІІ ст №26 мікрорайону «Сонячний» відбувся другий етап змагань серед учнів 4-х класів «Перші кроки». Посперечатись між собою тут зібрались спортивні колективи Тернопільських шкіл № 27, 29, 11, 20, 19, 21 та 26.

Другому етапу передував перший етап – внутрішньошкільні змагання серед учнів 4-их класів, зараз триває другий етап – змагання серед класів переможців шкільних змагань, – це вищезгадані змагання, відбудеться ще третій етап – це фінальні змагання 6 березня у ЗОШ №26. Фінальні змагання, які повинні були відбутись 27 лютого перенесено на інший термін через несприятливі метереологічні умови та низькі температури повітря.

Кожна команда – учасниця змагань у мікрорайоні «Сонячний» старанно та синхронно виконувала комплекс вправ ранкової зарядки.

Діти також змагались у виконанні комплексу вправ ранкової гігієнічної зарядки без допомоги вчителя на естафетах біг «Змійкою», «Естафета зі скакалкою», «Баскетбол», «Ведення м’яча» та «Боулінг».

А після двох годин спортивних суперечок між командами-учасницями результати виявились такими. Перше місце виборола команда – господарка змагань – ЗОШ №26, друге місце завоював колектив школи №27 імені Віктора Гурняка – обидві команди потрапили до фінальних змагань. Третє місце посіла команда ЗОШ №29.

Отже, після закінчення другого етапу змагань серед учнів 4-х класів «Перші кроки» у мікрорайонах «Східний», «Центр», «Дружба» та «Сонячний» право виступати у фінальних змаганнях вибороли учні спеціалізованої початкової школи з іноземних мов І ступеня повного дня з поглибленим вивченням іноземних мов, ЗОШ №23, №24, НВК “Школа-ліцей №6 ім. Н.Яремчука, школи №16 імені Володимира Левицького, школи №7 з поглибленим вивченням іноземних мов, школи №27 імені Віктора Гурняка та ЗОШ №26.

Спортивні команди вищеназваних шкіл зустрінуться у фінальних змагання 6 березня у спортивному залі ЗОШ №26 о 14 годині.

Команди-переможці та призери з «Сонячного» нагороджені грамотами, а команди-учасниці – відзнаками Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Організували змагання: управління освіти Тернопільської міської ради, Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”.