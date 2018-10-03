Щоб Тернопіль не накрила «сміттєва криза», втрутилися люди із Грушевського

До рішучих кроків щодо врегулювання питання із Малашівським сміттєзвалищем змушені були вдатися в обласній держадміністрації. Інакше, Тернопіль могла накрити нова «сміттєва криза», ще гірша, ніж була у Львові, – пише Терен.

Нагадаємо, частина сіл, розташованих довкола сміттярки, категорично відмовилася вступати до Тернопільської громади і вже навіть лунали погрози про перекриття траси, аби із обласного центру більше не вивозили сміття на давно переповнений полігон . Тому обласна влада, як то кажуть, спрацювала на випередження.

Зокрема, голова обласної держадміністрації (ОДА) Степан Барна під час засідання колегії розповів про те, що підписав розпорядження «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради земельних ділянок на території Малашівської сільської ради Зборівського району». Це означає, що тепер мерія обласного центру має всі офіційні підстави для проведення комплексу заходів із утилізації сміття на вказаному полігоні, підкреслив очільник краю.

Ми не маємо права допустити тих фактів, які мали місце у Тернополі 2009 році, а також торік у Львові, – каже він. – Наше завдання перейти від політики у господарську площину…

Таке рішення, на думку очільника, дозволить зняти відразу кілька проблем. По-перше, село Малашівці не зможе самостійно впоратися зі сміттям, яке вивозили на полігон із 1977 року. По-друге, уже не буде загрози створення перешкод вивезенню сміття із Тернополя. Натомість реальних пропозицій щодо переробки сміття ще ніхто не вносив, хоча можливості для просування ідей є, наголошує Степан Барна.

Ми багато що зможемо реалізувати, навіть залучивши кошти із Державного бюджету, –продовжує Степан Барна.

Принагідно на колегії згадали про те, що вже є розробка фахівців місцевого вишу. Вона може допомогти ефективно утилізувати відходи і при цьому ще й непогано заробити. Окрім того, врегулювати треба не лише складні питання, що виникли із вивезенням сміття із Тернополя, а й із утилізацією відходів, що потрапляють на полігон із багатьох населених пунктів Тернопільського і Зборівського районів

До речі, це уже друге подібне розпорядження голови обласної держадміністрації. Адже у березні 2016 року міській раді Тернополя надали у постійне користування ділянку у 3,5 га.