Попередження для тернополян

У найближчі дні після свят почнеться черговий період лісоповалу.

Почнуть використовувати бюджетні кошти на омолодження дерев ( після чого багато дерев гине), видалення сухих і під тим виглядом нищення зелених зон під забудови, і кому що сподобається.

Мушу сказати про таку європейськість Тернополя. Протягом 2018 р. усе місто було заставлено сотнями сухих дерев, до яких руки міської ради не дійшли. Навіть до дня міста нічого не зробили.

У випадку потреби втручання у тої процес треба звертатися до обласної Держекоінспекції:

Начальник Держекоінспекції – Головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Тернопільської області: Ференц Едуард Миколайович

Тел./ факс (0352) 25-95-82

Перший заступник Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Тернопільської області: Рослий Юрій Володимирович

Тел. (0352) 25-96-33, факс (0352) 25-95-82

email: tern@dei.gov.ua

Адреса: м.Тернопiль,вул.Шашкевича3,індекс 46008

Голова ГО «ЕКОАЛЬЯНС» О. Філь